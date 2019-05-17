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Глава чеченского спецназа ответил на санкции США

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Командир чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек» Абузайд Висмурадов назвал «радостной вестью» включение его в санкционный список США. Об этом сообщает телекомпания «Грозный».

Он заявил, что если в этот список входят враги Америки, то он «считает честью» свое нахождение в нем. «Хотя я уже давно среди тех, на кого распространяются их смешные санкции», — сказал силовик, напомнив, что ранее была заблокирована его страница в Instagram.

«Даже немного обидно, что до сих пор меня не было в этом списке», — резюмировал Висмурадов.

16 мая США ввели санкции в отношении спецназовцев из «Терека». В черный список по «закону Магнитского» также внесены пять человек, в том числе командир отряда Абузайд Висмурадов. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на этот шаг Вашингтона, заявив, что подобными действиями американская сторона демонстрирует свой страх перед «маленькой Чечней, находящейся так далеко от большой Америки». Также он добавил, что «Терек» является одной из лучших и опытных боевых единиц в мире по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

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