Эксперты усомнились в пользе предложений Минвостокразвития о проектах в Арктике

Отраслевые эксперты скептически оценили предложения, которые содержатся в законопроекте «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», разработанном Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики по поручению президента России.

Как ранее заявлял РИА Новости глава министерства Александр Козлов, документ ориентирован на поддержку инвестпроектов, в первую очередь связанных с развитием Северного морского пути. Он определяет правовой режим Арктической зоны России, меры государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктике и порядок осуществления деятельности в регионе.

Эксперты отмечают, что российской нефтяной отрасли, чтобы иметь преимущества на мировом рынке, необходима государственная поддержка. «Чтобы у российской нефтянки были преимущества в конкурентной борьбе на мировых рынках, необходимо обеспечить государственное стимулирование этой отрасли. Без стимулов не будет инвестиций, а наиболее перспективные проекты требуют огромных капиталовложений. Речь об арктических месторождениях с прямым каналом сбыта по северному морскому пути и колоссальной ресурсной базой, — говорит директор Центра политической информации Алексей Мухин. — По некоторым оценкам, только на суше - это 5-10 миллиардов тонн нефтяного эквивалента». По его словам, российские нефтяники давно уже «связывают большие надежды с этими циклопическими месторождениями, однако следует понимать, что без привлекательного и предсказуемого налогового режима инвесторов им не найти». «Ведь добыча в Арктике — это не только буровые установки и промысловые объекты, это — морские терминалы, резервуарные парки, аэродромы, автодороги, ледоколы, нефтетанкеры и газовозы ледового класса — сложная и очень дорогая инфраструктура и техника. К тому же, нельзя забывать, что в Арктике добиться приемлемого уровня доходности на вложенный капитал можно лишь в рамках интегрированных проектов с длинным жизненным циклом. Такие проекты, повторюсь, требуют колоссальных инвестиций — в сотни миллиардов рублей — и беспрецедентных мер государственной поддержки», — констатирует эксперт.

Предложенный Минвостокразвития законопроект аналитики назвали очень похожими на документы, разработанные для дальневосточного региона. «Фактически, это калька тех механизмов, которые были разработаны для поддержки инвестпроектов на Дальнем Востоке. Хотя этот регион некорректно сравнивать с Арктикой, где добычные проекты требуют сложнейших, зачастую революционных и крайне затратных технологических решений», — говорит Директор ИнфоТЭК-Терминал Рустам Танкаев.

По его словам, «абсолютно отсутствует логика в предложении сохранить нулевую ставку НДПИ для СПГ-проектов (арктические проекты «Новатэка» и так не выплачивали НДПИ), а для проектов по добыче углеводородов ввести ставку 0,15». «Это, заметим, — существенная разница: ведь при ставке 0,15 компания должна выплачивать примерно 1800 рублей с тонны сырья. К тому же, критерии отбора проектов, получающих такие стимулы, по предложению Минвостокразвития, должны еще быть утверждены правительством. А это означает, что критерии будут прописаны не в законе, а в постановлении правительства, что позволит при случае легко изменить их. Закон отменить непросто, постановление же правительства перестает действовать с принятием нового постановления. Следовательно, любой проект может быть произвольно исключен из списка «приоритетных» и потерять государственную поддержку, что означает отсутствие предсказуемых и неизменных налоговых и правовых условий», — говорит эксперт.

По словам управляющего партнера аналитического агентства WMT Consult Екатерины Косаревой, источником финансирования новых проектов в Арктике «могли бы стать успешные действующие проекты, входящие с ними в единый кластер». Очевидно, что от таких проектов-доноров потребуются колоссальные капложения в инфраструктуру и проведение геологических работ, необходимых для освоения новых месторождений, отмечает эксперт. Также, по е словам, очевидно, что эти затраты можно компенсировать с помощью льготной ставки НДПИ.

«Однако в предложенном законопроекте нулевая ставка НДПИ для них начинает действовать лишь после того как вся инфраструктура на новых месторождениях уже создана. Это парадоксально, ведь процесс создания инфраструктуры занимает длительный срок, и никто не согласится всё это время инвестировать колоссальные средства, не получая взамен никаких стимулов. Как ослик, которого все дальше и дальше заманивают морковкой, не давая ему, при этом, ни кусочка», — констатирует Екатерина Косарева.

«Без государственного стимулирования, предполагающего создание особых фискальных условий, компании не смогут обеспечить необходимый для арктических проектов объём инвестиций. А это ставит под угрозу выполнение задачи Президента по достижению до 2024 года показателя в 80 миллионов тонн грузопотока по Северному морскому пути», — уверен старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

По его словам, только в случае создания максимально комфортного налогового режима, в том числе введения нулевой ставки НДПИ для проектов по добыче углеводородов в Арктической зоне и интегрированных с ними проектов-доноров, Россия сможет приступить к полномасштабному освоению месторождений в Арктике, как на суше, так и на шельфе. «Это, в свою очередь, будет иметь значительный мультипликативный эффект для национальной экономики. По оценкам независимых экспертов (компании KPMG) мультипликативный эффект от «арктических» инвестиций превысит 30 триллионов рублей до 2038 года, дав импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение», — говорит эксперт.

По словам директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, «возникает ощущение, что законопроект Минвостокразвития – это саботаж». «Единственным его бенефициаром выступает «Новатэк», для СПГ проектов которого подтверждается нулевая ставка НДПИ. Для остальных проектов вводятся коэффициенты, фактически не позволяющие приступить к их реализации, — говорит эксперт. — Предоставление стимулов также обуславливается наличием готовой инфраструктуры. Значит, привлечь инвестора в проект без инфраструктуры уже невозможно. А это ведь практически все арктические проекты. Ни один инвестор в здравом уме не будет вкладывать средства под обещание льгот в далеком будущем, когда будет создана инфраструктура, требующая колоссальных затрат».

В законопроекте под Арктической зоной РФ подразумеваются сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономного округов, части территорий Республик Карелия, Коми, Якутия, Красноярского края и Архангельской области и примыкающие к ним воды РФ, а также арктический континентальный шельф России.