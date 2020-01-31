Правительство одобрило льготы для инвесторов в Арктике

Правительство одобрило пакет законопроектов по развитию Арктики, предусматривающий льготы для инвесторов в арктические проекты. В ближайшее время документы будут переданы для рассмотрения в Госдуму, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, проекты законов должны создать в Арктической зоне благоприятные условия для привлечения частных инвестиций, освоения месторождений, развития Северного морского пути и создания рабочих мест. Предполагается, что это повысит качество жизни местного населения.

Согласно законопроектам, при вложении десяти миллионов рублей в любую арктическую территорию компания или предприниматель получит налоговые и неналоговые преференции. Льготы могут получить только новые инвестпроекты, максимальных из размер может составлять не более 25 процентов от вложенной суммы.

Помимо предложений в области добычи нефти и газа пакет документов позволит поддерживать строительство промышленных предприятий, портов и другой инфраструктуры. Для таких проектов предусмотрена нулевая ставка налога на прибыль в течение десяти лет. Обнуление НДС коснется морских перевозок экспортных грузов и их ледокольному сопровождению. Это должно стимулировать использование Севморпути.

Среди неналоговых преференций — возможность создать на отдельных участках свободную таможенную зону и круглосуточные пункты пропуска. Инвесторы смогут получать землю в упрощенном порядке и быстрее.

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