В России появятся круизы по Арктике и Антарктике

Круизные туры по Северному морскому пути и вокруг Земли Франца-Иосифа появятся в России в 2021 году, по Антарктике — чуть позже. Об этом ТАСС рассказал представитель круизной компании «ВодоходЪ» Игорь Ясинский.

По его словам, в Арктике круизы будут выполняться в летний период на ледоколе «Капитан Хлебников». В конце сезона его будут перегонять в Антарктику. «С 2022 года к нему добавятся еще два новых экспедиционных судна вместимостью по 150 человек, которые сейчас строятся на верфи в Финляндии», — добавил собеседник агентства.

Сейчас завершается согласование аренды ледокола, идет подготовка круизов. Рейсы будут длиться от семи до 17 дней. Прорабатывается вопрос использования легких вертолетов. С их помощью компания надеется сделать туристическую программу более насыщенной.

Агентство указывает, что ранее финская компания Helsinki Shipyard Oy объявила о планах построить в 2021 году первое экспедиционное судно для арктических круизов по заказу «Водоходъ». Второй корабль будет готов к 2022 году.

В декабре стало известно, что в 2020 году круизы по Севморпути собираются организовывать туристические операторы Камчатки. Руководитель агентства по туризму и внешним связям региона Елена Стратонова говорила, что эти туры дорогие, но пользуются большой популярностью, особенно у граждан США и Германии.

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