Русскую Арктику признали одним из лучших мест для круиза

Северный морской путь попал в топ-20 самых интересных круизных маршрутов мира по версии британского издания Wanderlust. Русская Арктика оказалась на 18-м месте перечня, опубликованного на сайте портала.

По мнению авторов, отправиться в путешествие по северной части России лучше всего стоит в период с июля по сентябрь и выделить на него от 25 до 28 дней.

В качестве стартовой точки предлагается город Анадырь (Чукотский автономный округ) или Ном (американский штат Аляска), а далее маршрут стоит проложить через Чукотское море, где туристы смогут увидеть эскимосские села, места обитания белых медведей и лежбища моржей.

Отмечается, что до 2014 года только российские ледоколы имели право проходить этот арктический маршрут. Теперь он доступен и для коммерческих рейсов.

Также в список Wanderlust вошла Индонезия, Кабо-Верде (Африка), архипелаг в Андаманском море, Кимберли (Австралия), Гебридские острова (Шотландия), архипелаг Шпицберген (Норвегия).

Расширение транспортной сети, внутренние водные пути, развитие региональных аэропортов и маршрутов, морские порты России, Северный морской путь — ряд задач «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». План включен в национальные проекты и рассчитан до 2024 года.

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