По Севморпути запустят новые круизные маршруты

Туристические операторы Камчатки разработали на 2020 год новые круизные маршруты по Северному морскому пути. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Новые программы включают в себя посещение Командорских островов, побережья Камчатки, Чукотки, Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей. В круизы также входит высадка на островах и побережье и заходы в устья рек.

Как отметила руководитель агентства по туризму и внешним связям региона Елена Стратонова, круизы дорогие, но они пользуются большим спросом, и места на них заказывают за год. Особенно востребованы арктические туры у граждан Германии и США.

Ранее заместитель директора национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин рассказал, что наибольшую опасность для туристов в Арктике представляют айсберги и дикие животные. По его словам, на туристов и исследователей могут напасть моржи и белые медведи. Опасность большого количества айсбергов в том, что маршрут их передвижения сложно спроектировать. В случае столкновения льдина может пробить судно.

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