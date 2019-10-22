Названы подстерегающие туристов опасности в Арктике

Наибольшую опасность для человека в Арктике представляют айсберги и дикие животные. Об этом сказал заместитель директора национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин, сообщает РИА Новости.

По его словам, на туристов и исследователей могут напасть моржи и белые медведи. Это подтвердил опыт участников совместной экспедиции Северного флота и Русского географического общества летом 2019 года. Во время заплыва на надувной лодке на них напала моржиха, в другой раз им пришлось спасаться от медведя на крыле старого самолета.

Мизин отметил, что обычно нападение медведя происходит, если человек подошел слишком близко. А моржи атакуют, если рядом находятся детеныши. «Молодые моржи — подвижные животные, которые любят поиграть и подраться. Небольшой объект, например, лодку, морж воспринимает как угрозу, типа касатки или другого моржа, поэтому защищается при столкновении», — добавил он, уточнив, что ежегодно в нацпарке регистрируются до трех случаев столкновения с моржами.

Опасность большого количества айсбергов в том, что маршрут их передвижения сложно спроектировать. В случае столкновения льдина может пробить судно.

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