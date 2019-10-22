Разрушение вечной мерзлоты в Арктике уничтожит американские арктические базы

Останки двух баз американской арктической экспедиции Ивлина Болдуина на архипелаге Земля Франца-Иосифа могут уйти под воду из-за разрушения вечной мерзлоты в Арктике. Об этом заявил командир поискового отряда Северного флота Денис Крец, сообщает РИА Новости.

По его словам, море и время разрушают берега острова Алджера на мысе Пологий и острова Грили в районе мыса Овчинникова, где расположены останки лагерей экспедиций 1898-1899-х и 1901-1902 годов. «Постепенное смещение ледников, вытаивание ледников высвобождает вечную мерзлоту, поэтому выветривание и эрозия становится весомой и все это сползает к морю», — пояснил Крец, добавив, что из-за таяния ото льда освобождаются новые историко-культурные находки.

Ранее участники экспедиции Северного флота и Русского географического общества нашли бочку с кофейными зернами возрастом около 120 лет во время осмотра одного из полярных лагерей группы Болдуина, который считается одним из наиболее хорошо сохранившихся..

Метеоролог Ивлин Болдуин в 1898-1899 годах участвовал в первой американской экспедиции на Землю Франца-Иосифа. В 1901 году он возглавил собственный поход на Северный полюс, собирался добраться туда по дрейфующим льдинам со стороны Земли Франца-Иосифа, но проект оказался дорогостоящим и мало полезным для науки.

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