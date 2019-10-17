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Российские ученые нашли в Арктике оставленную американцами бочку с кофе

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Российские ученые нашли бочку с кофейными зернами во время осмотра лагеря американской полярной экспедиции Эвелина Болдуина 1902 года. Об этом в своем Instagram рассказал один из исследователей Леонид Круглов.

Он отметил, что осматриваемое ими место — одно из наиболее хорошо сохранившихся, однако берег понемногу размывается морем, и вскоре там может начаться разрушение. «Скоро эти уникальные постройки могут исчезнуть. Мы сделали тут много интересных находок, как например, бочка с прекрасно сохранившимися кофейными зернами», — сказал автор ролика.

По его словам, американская экспедиция была хорошо подготовлена к походу. У них было несколько базовых лагерей в Арктике, 420 сибирских собак, 15 пони и более 60 саней.

Круглов добавил, что члены его экспедиции встретились с медведем во время обхода лагеря, и это был «очень близкий контакт».

В экспедиции метеоролога Болдуина участвовали 45 американцев и норвежцев, а также 6 представителей северных народов, предположительно, ханты. Они собирались добраться до Северного полюса со стороны Земли Франца-Иосифа по дрейфующим льдинам. Поход финансировал американский миллионер Уильям Циглер. Проект оказался дорогим и мало полезным для науки.

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