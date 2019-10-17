Экспедиция Северного флота подтвердила существование нового острова в Арктике

Члены комплексной экспедиции Северного флота подтвердили существование на архипелаге Земля Франца-Иосифа острова Литтрова, который до этого считался полуостровом. Об этом РИА Новости рассказал глава отдела гидрографической службы Северного флота, капитан 1-го ранга Алексей Корнис.

Исследователи прошли на катере между островами Литтрова и Галля, чтобы зарегистрировать открытие. Ранее этот пролив был покрыт льдом и снегом, которые растаяли. «Мы, естественно, не были уверены, есть ли там возможность прохода — ты идешь и не знаешь, что будет дальше. И когда мы это сделали и наконец-то выдохнули, открылись потрясающие виды, чем-то похожие на виды на один из самых красивых островов Земли Франца-Иосифа — Винер-Нейштадт», — сказал Корнис.

Новые объекты отметят на картах. Также участники экспедиции замерили глубину в проливе, направление и скорость течения.

Собеседник агентства отметил, что ранее остров Литтрова на разных картах обозначался то как полуостров, то как остров. Первооткрыватель Земли Франца-Иосифа Юлиус Пайер описал это место как полуостров. «Как остров он появился на картах американца Уолтера Уэллмана, но, если проследить его маршруты, можно сделать вывод, что он в этом районе не был, просто выдал желаемое за действительное, поскольку нужно было отчитываться перед спонсорами», — пояснил представитель Северного флота.

Об обнаружении нового острова и пролива на месте мыса Литтрова стало известно в середине сентября. Находка была нанесена на карты.

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