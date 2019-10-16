Российские исследователи заложили продуктовые «схроны» в Арктике

Члены комплексной экспедиции Северного флота оставили в открытом грунте Арктики «продуктовые депо» с консервами в научных целях. В будущем они хотят выяснить, сохранятся ли эти продукты. Об этом РИА Новости рассказал глава отдела гидрографической службы Северного флота, капитан 1 ранга Алексей Корнис.

Где именно заложен пищевой «схрон», не сообщается. Известно, что исследователи работают в районе архипелага Земля Франца-Иосифа на борту спасательного буксира «Алтай» и изучают местную историю и географию.

Эксперимент призван повторить опыт первооткрывателей, которые делали такие продуктовые и вещевые «депо» в арктической земле для себя или для будущих экспедиций. По информации исследователей Северного флота, на Земле Франца-Иосифа их было несколько. Например, в 1913 году их оставляли участники Северной гидрографической экспедиции во время похода с Дальнего Востока на европейскую часть.

В 1970-х годах были найдены нетронутые склады полярных экспедиций, в которых участвовал борон Эдуард Толль в конце XIX века. Их изучили в институте пищевой промышленности и обнаружили, что продукты сохранили свои питательные свойства. «Мы решили оставить консервы в открытом грунте, и, если медведи не разворошат, через 50 лет можно будет посмотреть, как они сохранились», — сказал Корнис.

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