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Грузоперевозки в Арктику выросли втрое

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В этом году в Арктику доставлено около 30 тысяч тонн грузов. Это почти в три раза больше, чем годом ранее, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«В регион доставлялись различные грузы, включая строительные материалы, вооружение и военную технику», — уточнили в ведомстве.

В основном грузы в арктическую зону доставляли из портов Мурманска, Владивостока, Архангельска, Ванино и Петропавловск-Камчатского.

В министерстве уточнили, что в 2018 году объем грузоперевозок в Арктику был 11 тысяч тонн.

За лето 2019-го военные экологи Восточного военного округа и Северного флота вывезли с арктических островов на материк в сумме 560 тонн металлолома. 55 тонн было собрано на острове Большой Шантар, 150 тонн — на острове Врангеля, 360 — на Котельном.

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