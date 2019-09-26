Грузоперевозки в Арктику выросли втрое

В этом году в Арктику доставлено около 30 тысяч тонн грузов. Это почти в три раза больше, чем годом ранее, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«В регион доставлялись различные грузы, включая строительные материалы, вооружение и военную технику», — уточнили в ведомстве.

В основном грузы в арктическую зону доставляли из портов Мурманска, Владивостока, Архангельска, Ванино и Петропавловск-Камчатского.

В министерстве уточнили, что в 2018 году объем грузоперевозок в Арктику был 11 тысяч тонн.

За лето 2019-го военные экологи Восточного военного округа и Северного флота вывезли с арктических островов на материк в сумме 560 тонн металлолома. 55 тонн было собрано на острове Большой Шантар, 150 тонн — на острове Врангеля, 360 — на Котельном.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!