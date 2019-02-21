Российские ученые создали экологичное топливо для Арктики

Сотрудники Томского политехнического университета (ТПУ) создали экспериментальные образцы гелеобразного топлива из промышленных отходов, которое безопасно для экологии Арктики и способно гореть при температуре ниже минус 95 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Основным компонентом геля будут отработанные масла из энергетических установок и горючие жидкие отходы нефтяной промышленности. Ученые уверены, что его перевозка и хранения будут безопаснее для окружающей среды по сравнению с жидким топливом. «Арктика - это совершенно уникальная природная зона, к топливу, которое здесь используется, предъявляются особые требования с точки зрения его экологичности и безопасности», — сказал руководитель проекта Павел Стрижак.

Сейчас в университете решают вопрос, какой двигатель сможет работать на таком геле. Уже проведены эксперименты с 20 различными составами топлива.

Традиционные виды топлива (бензин, дизель) замерзают при температуре ниже 50 градусов. Это вынудило специалистов искать новые виды морозостойкого горючего.

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