Российские власти рассказали о мерах углубления импортозамещения

Российские власти прорабатывают дополнительные меры импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Сейчас мы прорабатываем дополнительные меры для углубления импортозамещения в промышленности, сельском хозяйстве, расширяем возможности для экспорта несырьевых высокотехнологических продуктов и продукций», — уточнил глава правительства. Мишустин также подчеркнул, что низкие цены на нефть создают для российской экономики не только риски, но и новые возможности.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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