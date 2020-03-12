Перевозку контейнеров перевели с моря на железную дорогу

Перевозка части контейнеров перешла с моря на железную дорогу, это связано с распространением коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Если посмотреть статистику по этой неделе, все больше и больше отгрузка со стороны Китая. Мы видим это по возрастающему объему транзитных перевозок контейнеров, очень хороший результат», — прокомментировал он и добавил, что китай ская экономика начинает постепенно восстанавливаться.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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