В России выросла перевалка грузов в морских портах

Перевалка грузов в морских портах России в январе-феврале 2020 года выросла на 0,7 процента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Как указали в Росречфлоте, объем перевалки сухих грузов в первые два месяца 2020 года составил 54,92 миллиона тонн, или на 2,3 процента меньше, чем годом ранее, наливных грузов — 77,47 миллиона тонн, рост составил 3 процента.

Кроме того, впервые за несколько лет сократился грузооборот морских портов Арктического бассейна — на 4,2 процента, до 16,42 миллиона тонн. В частности, объем перевалки сухих грузов составил 4,39 миллиона тонн (минус 12 процентоа), наливных грузов — 12,03 миллиона тонн (минус 0,9 процента).

Развитие морских портов вписывается в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По нему, прирост мощностей отечественной морской портовой инфраструктуры к 2024 году должен превысить 330 млн тонн, достигнув планового показателя в 1,3 млрд тонн.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!