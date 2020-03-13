В текущем году на Чукотке появятся три новых авиамаршрута. Самолеты будут курсировать по следующим маршрутам: Владивосток — Анадырь — Владивосток, Красноярск — Анадырь — Красноярск и Якутск — Певек — Якутск. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Новыми направлениями жители округа и гости начнут летать уже с начала мая», — рассказал начальник отдела транспорта и связи Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа Сергей Мисяченко.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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