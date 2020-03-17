Российский регион запустил акселератор для IT-компаний

Первый экспортный акселератор для IT-компаний запустили в Удмуртии, его участниками стали 12 команд-разработчиков. Об этом сообщил министр информатизации и связи региона Тимур Меджитов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Планируется, что участников будут обучать юридическим особенностям зарубежных рынков, продвижению продукта, а также поиску клиентов. «Основные требования к компаниям-участникам - это устоявшийся бизнес, который был бы заинтересован в выходе за рубеж, на западные рынки, рынки Восточной Европы, Китая», — указал Меджитов.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!