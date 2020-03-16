На реализацию нацпроекта по экспорту направят больше денег

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направят в 2020 году около 350 миллионов рублей на реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт» — в три раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщила руководитель департамента маркетинга региона и внешних связей Минэкономразвития КБР Севиль Богацкая. Ее слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Общий объем финансовых средств, запланированных на реализацию в КБР национальных проектов в 2020 году, сохранился на уровне прошлого года и составит более 5,7 миллиарда рублей», — уточнила она.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!