Спросу на российский транзитный потенциал пообещали рост

Несмотря на карантинные меры, в Китае спрос на российские энергоресурсы и транзит сохранялся, с восстановлением производства он будет расти, пообещал гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что в правительстве обсуждается возможность переноса сроков строительства объектов комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Предполагается, что эти средства могут быть выделены на финансирование антикризисных мер на фоне распространения коронавируса и волатильности на рынках.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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