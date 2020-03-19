Строителям Крымского моста пообещали новые проекты

Президент России Владимир Путин уверен, что у строителей Крымского моста еще будут крупные и важные проекты. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Уверен, что у вас еще будут мощные, большие, нужные для страны объекты, где вы сможете себя реализовать, реализовать свой талант, свои способности», — пообещал он во время вручения государственных наград.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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