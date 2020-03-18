Российские власти задумались об ограничении экспорта продуктов

Власти готовы ввести ограничения на экспорт из России продуктов первой необходимости, однако в настоящий момент такой необходимости нет. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Готовы ввести ограничение на экспорт продовольственных товаров первой необходимости, если запасов будет не хватать и такая потребность возникнет для обеспечения потребности внутреннего рынка», — сказал он.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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