В России создадут единую систему продвижения экспорта

Торгово-промышленная палата (ТПП) и Российский экспортный центр (РЭЦ) подписали в четверг соглашение о сотрудничестве в создании единой системы институтов продвижения экспорта за рубежом и в регионах страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы должны сейчас развить соглашение в рамках конкретных алгоритмов работы. Мы очень рассчитываем на то, что региональная сеть, которая есть у ТПП, будет нашим партнером», — сказала руководитель РЭЦ Вероника Никишина. Соглашение предполагает «координацию усилий сторон по продвижению товаров, работ и услуг российских производителей несырьевой продукции на зарубежные рынки»

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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