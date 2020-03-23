Власти российского региона предложили сохранить дорогу по побережью для поездов

Власти на Кубани предлагают при переносе в будущем железнодорожного движения с черноморского побережья сохранить действующую ветку для пригородных маршрутов. Об этом сообщил вице-губернатор российского региона Анатолий Вороновский. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Как ранее сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, оптимальным будет вынос железной дороги с побережья для поездов дальнего следования с сохранением существующей железной дороги для пригородного сообщения, я полностью поддерживаю такую позицию», — сказал он. По его мнению, это позволит дополнительно поддержать туристический, миграционный и рабочий поток в период курортного сезона.

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Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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