Российские перевозчики отметили постепенное восстановление экспорта Китая

Китай постепенно восстанавливает свою экономику после кризиса, вызванного коронавирусом, и возобновляет экспорт, импорт, а также транзит своих грузов через территорию РФ, объявили представители российских логистических компаний. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Например, в компании «Трансконтейнер» видят восстановление отгрузок из КНР, основного экспортера контейнеризированных грузов. Экспорт в марте в контейнерах растет более чем на 9 процентов к марту прошлого года. В логистической компании Fesco, объединяющей в себе морской транспорт и железнодорожный, также видят восстановление грузопотока из Китая.

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Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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