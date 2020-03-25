Строящийся аэропорт в Тобольске принял первый рейс

Строящийся аэропорт в Тобольске (Тюменская область) 24 марта принял первый технический рейс, его совершил самолет Ан-148 специального летного отряда «Россия». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Строительство аэропорта началось в апреле 2019 года. Длина новой взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием — 2,4 тысячи метров, ширина — 45 метров. Ввести аэропорт в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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