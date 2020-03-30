В России одобрили проект транспортной стратегии

Правительство России в основном одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года, предложения по ее доработке должны быть представлены до 9 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В частности, в документе должны учитываться наличие проектно-сметной и градостроительной документации, возможности бюджета по их финансированию и готовность к освоению средств на их создание.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!