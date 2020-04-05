Прилетающих из Москвы жителей российского региона отправят на самоизоляцию

Жителей Томской области, прилетающих в регион из Москвы, отправят на самоизоляцию в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Решение вступит в силу в понедельник, 6 апреля. Вернувшиеся жители региона будут обязаны находиться дома 14 дней. «Всех прилетающих рейсами из Москвы начиная с завтрашнего дня будут встречать, вручая соответствующие постановления, сотрудники управления Роспотребнадзора и полиции», — рассказали в правительстве.

Прилетающих в Томск жителей других субъектов России на две недели поместят в обсерватор.

По последним данным, в Томской области зарегистрировано два случая заражения коронавирусом. До 15 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции, жителей просят не выходить из дома без особой необходимости и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее 5 апреля сообщалось, что Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой с целью профилактики коронавируса. Авиакомпания «Победа» приостановила рейсы из Горно-Алтайска в столицу до 31 мая, а S7 — до 23 апреля.

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