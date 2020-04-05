Прилетающих из Москвы жителей российского региона отправят на самоизоляцию

Жителей Томской области, прилетающих в регион из Москвы, отправят на самоизоляцию в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
Решение вступит в силу в понедельник, 6 апреля. Вернувшиеся жители региона будут обязаны находиться дома 14 дней. «Всех прилетающих рейсами из Москвы начиная с завтрашнего дня будут встречать, вручая соответствующие постановления, сотрудники управления Роспотребнадзора и полиции», — рассказали в правительстве.
Прилетающих в Томск жителей других субъектов России на две недели поместят в обсерватор.
По последним данным, в Томской области зарегистрировано два случая заражения коронавирусом. До 15 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции, жителей просят не выходить из дома без особой необходимости и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
Ранее 5 апреля сообщалось, что Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой с целью профилактики коронавируса. Авиакомпания «Победа» приостановила рейсы из Горно-Алтайска в столицу до 31 мая, а S7 — до 23 апреля.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения