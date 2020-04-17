Подхватившие коронавирус бортпроводники раскрыли подробности своего заражения

Бортпроводники нескольких американских авиакомпаний, подхватившие коронавирус, выполняя свою работу, раскрыли подробности своего заражения. Их слова приводит газета Los Angeles Times.

Так, один член экипажа по имени Дэн уверен, что вирус передался ему от коллеги. По его словам, в начале марта он обслуживал рейс из Лос-Анджелеса в Сидней и перед обратным полетом пошел на обед с двумя другими бортпроводниками. Дэн отметил, что одна стюардесса, сидевшая рядом с ним, постоянно кашляла.

На следующий день девушка заболела и не смогла выйти на работу, однако на тот момент, как уточнил Дэн, никто даже не подозревал у себя COVID-19. Через пару дней коллега позвонила ему и сообщила, что ее госпитализировали в больницу Лос-Анджелеса из-за ухудшения состояния.

Материалы по теме «Я заново учился дышать» Два друга вернулись с круизного лайнера с симптомами коронавируса. Как их лечили в России и Испании

Позже у нее подтвердился коронавирус, после чего она была переведена в отделение интенсивной терапии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам Дэна, это означает, что как минимум два члена экипажа были заражены во время 14-часового полета из Сиднея в Лос-Анджелес.

Другой бортпроводник, 64-летний Жорж Мерелл (Jorge Merelles) из Майами, также знал наверняка, где мог подхватить COVID-19. Он рассказал, что 15 марта работал на рейсе из Рио-де-Жанейро в Майами. Среди пассажиров было около 70 пожилых людей, которые возвращались домой из-за отмененных круизных путешествий. Как позже стало известно, многие из них уже были заражены.

Несколько дней спустя Мерелл попал в больницу и был также подключен к аппарату ИВЛ, а через неделю он получил положительный результат теста на коронавирус. Кроме того, он отметил, что в том же госпитале, но на другом этаже, лежал еще один бортпроводник по имени Бенни.

Он подхватил вирус на рейсе из Сан-Паулу в Майами, однако к тому времени, как он почувствовал первые симптомы, Бенни уже успел пообщаться с женой и детьми. В результате его супруга и оба ребенка также заразились коронавирусом.

Ранее в апреле стюардессы нескольких американских авиакомпаний, которые пожелали остаться анонимными, рассказали о перелетах во время пандемии коронавируса. Так, по мнению одной из бортпроводниц, авиакомпании и сотрудники отрасли только усугубляют ситуацию с распространением инфекции. Другая стюардесса отметила, что перевозчики по-прежнему не соблюдают санитарные требования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!