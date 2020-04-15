Стюардессы рассказали жуткую правду о работе во время пандемии коронавируса

Стюардессы нескольких американских авиакомпаний, которые пожелали остаться анонимными, рассказали жуткую правду о перелетах во время пандемии коронавируса. Своими наблюдениями они поделились с изданием Fodors Travel.

Так, по мнению одной из бортпроводниц, авиакомпании и сотрудники отрасли только усугубляют ситуацию с распространением инфекции. «Нет никаких сомнений в том, что именно авиаперевозки способствовали такому быстрому распространению коронавируса в мире», — уточнила собеседница издания, добавив, что при этом никому нет дела до благополучия членов экипажа.

Например, крупный перевозчик Delta разослал пилотам инструктаж, в котором говорится, что, если они были положительно протестированы на COVID-19, им не следует сообщать об этом другим.

Кроме того, другая стюардесса отметила, что компании по-прежнему не соблюдают санитарные требования. «Пандемия! Была ли проведена дополнительная уборка? Нет. У нас нет времени и ресурсов. Соблюдалось ли хотя бы социальное дистанцирование? Тоже нет», — уточнила она.

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Еще одна сотрудница авиационной отрасли считает, что несознательные туристы тоже виноваты в сложившейся ситуации. «Если пассажир может забронировать билет на рейс, то он считает, что он может лететь. Именно так устроено наше общество», — пояснила она.

Ее коллега согласился с утверждением и вспомнил, что на днях в самолете была пара, которая летела на отдых, так как смогла купить дешевые билеты. «Я действительно собирался спросить их, что они будут делать в городе, который закрыт на карантин, но не стал тратить свои нервы», — прокомментировал он.

Тем не менее все опрошенные единогласно сошлись на том, что грузовые рейсы, а также рейсы крайней необходимости (например, для перевозки медицинского персонала) не должны быть приостановлены. Вдобавок многие выступили за то, чтобы пассажиры предъявляли документы, подтверждающие важность их поездки.

В марте еще одна стюардесса поделилась историей о том, как ее работа превратилась в кошмар из-за пандемии коронавируса. По словам Даниэль, родственники, друзья и работники аэропорта отказываются приближаться к ней.

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