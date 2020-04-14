Работающая каждый день во время пандемии стюардесса рассказала о своем долге

Стюардесса американской авиакомпании Alaska Airlines, которая работала каждый день во время распространения коронавируса по миру, рассказала о своем долге перед пассажирами. Интервью с ней публикует The New York Times.

«Возможно, это глупо или дико, но я просто чувствую, что должна быть здесь, на своем рабочем месте, и должна помогать этим пяти или десяти пассажирам добраться туда, куда им нужно. Это как внутренняя инстинктивная реакция. Это именно то, что я должна делать сейчас», — пояснила 33-летняя Молли Чома (Molly Choma).

По ее словам, большинство пассажиров продолжают летать самолетами не потому, что им этого хочется, а по крайней необходимости. Например, один мужчина на ее рейсе следовал из Чикаго, где навещал своего отца, умирающего от рака. А на другом рейсе летела женщина, которая ушла от плохо обращавшегося с ней мужа.

Кроме того, Чома уточнила, что ее профессия всегда связана с риском: «Это прозвучит удручающее, но мысли о том, что что-то плохое может случиться на этой работе, всегда есть в моей голове. Сейчас этих переживаний просто стало больше, но я давно научилась контролировать эмоции».

В марте еще одна стюардесса поделилась историей о том, как ее работа превратилась в кошмар из-за пандемии коронавируса. По словам Даниэль, ее родственники, друзья и работники аэропорта отказываются приближаться к ней.

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