Российский пилот оценил вероятность заражения коронавирусом в самолете

Российский пилот Airbus оценил вероятность заражения коронавирусом во время путешествия на самолете. Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По его словам, угроза подхватить инфекцию крайне не высока, за исключением тех случаев, когда заболевший пассажир находится на соседнем кресле — в такой ситуации в зоне потенциального риска находятся те, кто сидит в одном ряду с ним, а также в двух рядах впереди и позади него.

В целом же безопасность салона самолета обеспечивает система кондиционирования, которой он буквально «нарезан» на слои, разделенные по рядам и состоящие из отдельных воздушных потоков. Кроме того, воздух во время полета полностью обновляется раз в три минуты и проходит через фильтры.

Материалы по теме «Мы находимся в группе максимального риска» Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе

В то же время существует вероятность заражения от членов экипажа, в связи с чем авиакомпаниям рекомендуется регулярно проверять состояние здоровья персонала, снабжать их средствами индивидуальной защиты, проводить тщательную уборку и дезинфекцию салона воздушного судна — в особенности, складных столиков, подлокотников, ручек и багажных полок, — а также проветривать лайнер и полностью заменять воздух в кабине перед каждым новым полетом.

21 апреля The Sun опубликовало фотографии нового интерьера кресел самолетов, способных защитить от коронавирусной инфекции. Согласно проекту, кресла будут оснащены боковыми пластиковыми экранами, предотвращающими контакт пассажиров друг с другом и распространение вирусов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!