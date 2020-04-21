Опубликованы фото защищающих от коронавируса кресел самолетов

Интерьер самолетов может измениться после пандемии коронавируса в целях обеспечения безопасности пассажиров. Фотографии защищающих от инфекции кресел публикует The Sun.

По информации издания, дизайн новых кресел предложила компания Aviointeriors, которая ранее придумала стоячие места для салонов самолетов. Согласно проекту, кресла будут оснащены боковыми пластиковыми экранами, предотвращающими контакт пассажиров друг с другом и распространение вирусов.

Гигиенические экраны могут быть установлены и на уже существующих сиденьях экономкласса. Уточняется, что после полетов сотрудники авиакомпаний должны будут тщательно их мыть, поскольку вирус может жить на пластике до трех суток.

Также в компании предложили развернуть средние кресла в обратную сторону. Однако в этом случае человек будет сидеть лицом к двум пассажирам, находящимся на заднем ряду, что может создать дополнительный риск заражения.

Ранее в апреле сообщалось, что туристы назвали самое удобное место в самолете. Им оказалось кресло у окна в седьмом ряду.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!