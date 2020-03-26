Российских пилотов пытались ослепить лазером во время посадки самолета

В Перми неизвестные пытались помешать российским пилотам, приступившим к посадке пассажирского самолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в среду, 25 марта, в Дзержинском районе города, примерно в 20 километрах от аэропорта. По информации телеканала, во время посадки по воздушному судну, прилетевшему из Москвы, прошелся мощный лазерный луч, которым, вероятно, пытались ослепить членов экипажа.

Отмечается, что происходящее заметил пассажир лайнера, он сообщил о ситуации летному составу. Известно, что пилотам удалось благополучно посадить самолет, в результате никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

6 декабря 2019 года сообщалось, что в Иркутске неизвестные пытались помешать пилотам, приступившим к посадке пассажирского самолета. Инцидент произошел около 05:00 по местному времени (00:00 мск) на борту Airbus A320, прилетевшего из Новосибирска.

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