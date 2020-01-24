Пилот ослеп во время посадки самолета из-за лазера

Видео: independent.co.uk

В США пилот пассажирского самолета был временно ослеплен лазером по время посадки. Об этом пишет Independent.

Инцидент произошел вечером в среду, 22 января, в аэропорту Сарасота-Брадентон во Флориде. По словам командира воздушного судна, луч света был направлен прямо ему в глаза. Летчик посадил самолет в штатном режиме, однако даже по прибытии его зрение осталось размытым.

Правоохранительные органы установили личность преступника — им оказался 41-летний Чарли Джеймс Чепмен (Charlie James Chapman), в его кармане была обнаружена лазерная указка. Позднее полиция выяснила, он уже четырежды пытался помешать посадке воздушных судов.

6 декабря сообщалось, что в Иркутске неизвестные пытались ослепить пилотов, приступивших к посадке пассажирского самолета. В ходе приземления по кабине пилотов прошелся мощный лазерный луч, которым, вероятно, пытались ослепить членов экипажа. Командир воздушного судна доложил о ситуации диспетчерам.

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