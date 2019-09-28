Отец троих детей посветил игрушечным лазером в самолет и сел в тюрьму

В Великобритании отец троих детей оказался в тюрьме после того, как посветил игрушечным лазером в самолет с туристами. Об этом сообщает Daily Mail.

54-летний Майкл Бисгров направил лазер зеленого цвета на самолет Boeing 737, который летел с Канарских островов в Великобританию. По словам командира воздушного судна Робина Смолла, яркий зеленый свет, попавший в лобовое стекло лайнера, затруднил работу пилота и его команды.

Правоохранительные органы направили полицейский вертолет в то место, откуда светил лазер, чтобы поймать нарушителя. Однако Бисгров посветил лазером и в вертолет, тем самым ослепив троих сотрудников полиции, находящихся в нем.

Полицейским удалось поймать Бисгрова, суд приговорил его к 32 месяцам тюрьмы за то, что он дважды пытался спровоцировать авиакатастрофу. Сам мужчина отрицает свою вину и утверждает, что не желал причинять никому вред и случайно попал лазером в вертолет и самолет.

В апреле пассажир авиакомпании Hainan Airlines бросил мелочь в двигатель самолета перед рейсом и был арестован. Монеты провалились между ступеньками трапа и оказались возле двигателя. Все происходящее заметил охранник и вызвал полицию. Мужчину заключили под стражу на 10 дней за угрозу безопасности пассажиров.

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