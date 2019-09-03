Птица столкнулась с самолетом и нарушила сообщение между российскими городами

Самолет авиакомпании Utair не смог вовремя вылететь из Нижневартовска в Тюмень из-за попадания птицы в воздухозаборник. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По данным издания, самолет прибыл в Тюмень в 12:36 вместо 09:45. В Казань, с промежуточной посадкой в Уфе, пассажиры вылетели в 13:43 вместо 10:35. В пресс-службе изданию уточнили, что лайнер был заменен. Рейсы Нижневартовск —Ханты-Мансийск —Тюмень — Уфа — Казань выполняются с задержкой.

15 августа самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский, предположительно, из-за попадания в двигатель птиц. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 76 человек. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.

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