Приземлившийся в поле под Москвой самолет сняли с воздуха

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Самолет Airbus A-321, приземлившийся в поле в районе аэропорта Жуковский, сняли с квадрокоптера. Запись опубликована в Telegram-канале Baza.

На снятых с воздуха кадрах видно кукурузное поле, посреди которого стоит самолет. Рядом с ним дежурят две пожарные машины и ходят люди. Возле дороги, расположенной неподалеку, припарковано несколько автомобилей, в том числе экстренных служб.

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Ранее 15 августа в сети появились видео жесткой посадки лайнера, эвакуации пассажиров и столкновения самолета с птицами.

Airbus A-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Это произошло спустя 15 минут после взлета. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Некоторые из них получили ушибы и легкие травмы.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать попадание в двигатель птицы. Пожара на борту самолета удалось избежать.

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