Российские пилоты перенервничали и едва избежали катастрофы

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Utair, который скатился в русло реки в аэропорту Сочи в сентябре 2018 года и едва избежал катастрофы, совершил аварийную посадку из-за того, что пилоты перенервничали в условиях экстремальной ситуации. К таким выводам пришли эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишет в пятницу, 17 января, «Коммерсантъ».

Согласно выводам специалистов, у летчиков «из-за психоэмоционального напряжения, близкого к стрессу», нарушились память и внимание, в результате чего они начали неадекватно воспринимать время и пространство, что негативно сказалось на «качестве их профессиональной деятельности».

В частности, было установлено, что члены экипажа проигнорировали предупреждение системы самолета о необходимости уходить на второй круг, не могли включить автопилот из-за неубранных закрылков и справиться с «болтанкой», вели крайне «эмоциональный диалог о погодных условиях в Сочи», а совершив посадку, забыли включить реверс двигателей.

Материалы по теме Хроника крупнейших авиакатастроф Самые большие происшествия в истории авиации за последние 15 лет

Известно, что косвенно данную версию подтвердил и сам командир воздушного судна Алексей Шнырев. «Ошибочное решение на выполнение посадки было принято мной из-за эмоционального состояния: сигнализация о сдвиге ветра так долго мешала мне работать, что я перестал ее слышать и стал воспринимать просто как ненужный шум», — объяснял он свое состояние.

Как отмечает издание, летчики приняли решение приземлиться, несмотря на сложнейшие погодные условия. При этом оба пилота Boeing 737 имели достаточный опыт управления воздушным судном — более 12 тысяч часов налета — и осознавали опасность своего решения.

Самолет Boeing 737, летевший из Москвы, скатился в русло реки после приземления в аэропорту Сочи. У лайнера поломались стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. В результате происшествия пострадали 20 из 170 пассажиров. Помимо этого от сердечного приступа скончался участвовавший в их эвакуации сотрудник аэропорта. Самолет же полностью разрушился. Предполагалось, что причиной стал резкий порыв ветра, по сути вытолкавший самолет за пределы взлетно-посадочной полосы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!