Появилась запись переговоров экипажа пострадавшего в Сочи лайнера с диспетчерами

В интернете появилась запись переговоров экипажа лайнера Boeing 737 авиакомпании Utair, выкатившегося за пределы полосы в аэропорту Сочи, с диспетчерами. Отдельные фрагменты записи опубликовали «Вести» в субботу, 1 сентября.

После начала снижения диспетчер предлагает пилоту уйти на второй круг. «Попробуем еще раз на ноль-шестую [полосу] зайти», — говорит пилот, вновь уточняя, подходит ли погода для посадки. «Погодные условия подходят», — отвечает диспетчер.

После ЧП пилот сообщил диспетчерам о пожаре на борту воздушного судна.

Самолет Boeing 737, летевший из Москвы, скатился в русло реки после приземления в аэропорту Сочи (рядом течет Мзымта — прим. «Ленты.ру»). У лайнера разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. В самолете находились 164 пассажира и 6 членов экипажа.

В результате пострадали 18 человек. Один из сотрудников аэропорта, оказывавший помощь при эвакуации, скончался от сердечного приступа.

Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании, аэропорта Сочи и диспетчерских служб.

Собеседник «Интерфакса» сообщил, что причиной ЧП могли стать неблагоприятные погодные условия. В районе аэропорта шел ливень.

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