Российский пилот обратился к пассажирам со словами «надеюсь, что долетим»

На борту российского пассажирского самолета были приняты меры предосторожности в связи с анонимными сообщениями об угрозе взрыва. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает «Камчатка-Информ».

Инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего из Москвы в Петропавловск-Камчатский. По словам одной из пассажирок, спустя некоторое время после взлета командир лайнера обратился к путешественникам с просьбой проверить свои сумки в течение десяти минут и соблюдать спокойствие.

«Особенно нас испугали слова пилота, когда он сказал: "Надеюсь, что долетим". Все, конечно же, переволновались, но быстро проверили свою ручную кладь. Вроде бы ничего не нашли», — заключила собеседница издания.

В камчатском аэропорту также сообщили, что самолет со 150 пассажирами на борту по прибытии встретили сотрудники правоохранительных органов. В ходе дополнительной проверки опасных предметов на лайнере они не нашли. Отмечалось, что меры были приняты в связи с анонимными сообщениями, поступившими в московский аэропорт Шереметьево.

С начала марта в правоохранительные органы поступило несколько десяткой сообщений об угрозах взрыва на борту российских самолетов. Так, 20 марта в московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании 10 российских самолетов. Днем ранее в Домодедово получили данные о минировании трех воздушных судов. В Кремле в связи с участившимися случаями ложных «минирований» подчеркнули, что спецслужбы работают над поиском злоумышленников.

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