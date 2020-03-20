Появились сообщения о минировании 10 российских самолетов

В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании 10 российских самолетов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, сначала появились анонимные сообщения о минировании самолетов, следующих в Москву из Владивостока, Уфы и Иркутска. Затем — из Москвы в Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, Оренбург, Уфу, Челябинск, а также рейса из Новосибирска в Москву.

Самолеты, летевшие из Владивостока и Уфы, уже приземлились в Шереметьево.

19 марта на электронную почту аэропорта Домодедово поступили сообщения о минировании трех российских самолетов. Все они успешно приземлились в пунктах своего назначения.

С начала марта в правоохранительные органы поступило около 30 сообщений об угрозах взрыва на борту самолетов. В Кремле сообщили, что спецслужбы России работают по поиску злоумышленников.

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