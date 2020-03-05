Третий за сутки российский самолет получил сообщение об угрозе взрыва

Лайнер, следовавший из Москвы в Сыктывкар, получил анонимное сообщение об угрозе взрыва. Это третий случай за сутки. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает Telegram-канал газеты «Комсомольская правда».

Ранее 5 марта другой российский самолет, летевший из Москвы в Омск, получил сигнал о минировании и продолжил путь до аэропорта назначения.

Также с подобной проблемой столкнулся лайнер, летевший в Крым. Он направлялся из Санкт-Петербурга в Симферополь и после сообщения приготовился к экстренной посадке в Ростове-на-Дону.

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