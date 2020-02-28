Вылетевший из Москвы российский самолет приготовился к экстренной посадке

Вылетевший в Таиланд российский самолет приготовился к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Речь идет о лайнере Boeing-777, следовавшем из Москвы в Бангкок. По информации источника, экипаж воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за треснувшего лобового стекла. Инцидент произошел, когда самолет вошел в воздушное пространство Казахстана.

Отмечается, что на его борту находятся 190 пассажиров и 14 членов экипажа.

Ранее, в январе, другой самолет российский самолет, вылетевший из Москвы, экстренно приземлился в аэропорту Внуково. Лайнер должен был выполнить рейс до Ростова, однако менее чем через час после вылета командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт.

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