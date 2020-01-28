Российский самолет приготовился к экстренной посадке из-за отказа закрылков

Российский пассажирский самолет авиакомпании S7 приготовился к экстренной посадке из-за отказа закрылков. Об этом во вторник, 28 января, сообщает Telegram-канал Е1.RU.

По информации канала, в аэропорту Новосибирска ожидают возвращения воздушного судна, вылетевшего в Екатеринбург. На территории авиагавани объявлена тревога.

Согласно данным портала FlightRadar, речь идет о лайнере Embraer 170, вылетевшем в 16:10 по местному времени (12:10 мск).

UPD: Как рассказали в региональной прокуратуре, самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета, уточняет РИА Новости в своем Telegram-канале. В результате произошедшего никто из членов экипажа или пассажиров не пострадал.

27 января также сообщалось о готовящемся к посадке воздушном судне. Российский пассажирский самолет, следовавший из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о бомбе. Рейс SU1713 должен был прибыть в столицу в 16:15 по местному времени. Известно, что на борту находились 262 пассажира и 10 членов экипажа.

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