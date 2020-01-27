Российский самолет приготовился к посадке из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник.

Лайнер летел по маршруту Хабаровск — Москва. Когда неизвестный сообщил о взрывном устройстве, пилот принял решение об экстренной посадке.

В настоящий момент самолет возвращается в аэропорт вылета, на его борту находятся около 250 человек.

В октябре 2019 года самолет, следовавший из Екатеринбурга в Сургут, задержали в аэропорту Кольцово из-за сообщений о бомбе. К месту происшествия выехали пожарные и полиция. Через час телефонного террориста, заявившего о минировании лайнера, задержали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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