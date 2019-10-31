Самолет в российском аэропорту подвергли досмотру из-за сообщений о бомбе

Самолет, следовавший из Екатеринбурга в Сургут, задержали в аэропорту Кольцово имени Акинфия Демидова из-за сообщений о бомбе. Об этом сообщается на сайте местного портала E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

К месту происшествия выехали пожарные и полиция. Представители аэропорта пока не прокомментировали происходящее.

Позже портал E1 уточнил, что лайнер осматривают. Отмечается, что сообщение о минировании поступило по телефону от неизвестного человека. В Управлении на транспорте МВД России факт произошедшего подтвердили, но официальная информация будет предоставлена позже.

Как сообщает Telegram-канал Ura.ru, речь идет о самолете ATR-72-500 авиакомпании Utair. Вылеты рейсов задерживаются.

Ранее в октябре пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. На борту находилось порядка 150 человек. Самолет успешно приземлился в Красноярске, а человека, сообщившего о бомбе, задержали.

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