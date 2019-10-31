ФСБ за час вычислила лжеминера самолета в российском аэропорту

Телефонный террорист, заявивший о минировании самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово, задержан. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области.

Им оказался гражданин России 1982 года рождения. Причины, по которым он сообщил о якобы заложенной бомбе, не называются. По утверждению анонимного источника агентства, звонивший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Хулигану грозит уголовная ответственность и крупный штраф.

31 октября сообщалось, что самолет ATR-72-500 авиакомпании Utair, следовавший из Екатеринбурга в Сургут, задержали в аэропорту Кольцово имени Акинфия Демидова из-за сообщений о бомбе. Специалисты были вынуждены провести досмотр лайнера.

Ранее в октябре пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. На борту находилось порядка 150 человек. Самолет успешно приземлился в Красноярске, а человека, сообщившего о бомбе, задержали.

Осенью 2017 года по России прошла волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысячи зданий в 180 городах страны.

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