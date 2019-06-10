Телефонные террористы «заминировали» дом певца Газманова

Сотрудники ФСБ проверили дом певца Олега Газманова на наличие взрывных устройств. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, специалисты-взрывотехники прибыли к исполнителю вечером 9 июня, после получения факса с предупреждением о заложенной бомбе.

Всего в сообщении указывались шесть адресов, в том числе и частного дома Газманова. В каждом из них провели проверку, всего были эвакуированы шесть человек.

В настоящее время известно, что никаких взрывных устройств там не обнаружено.

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