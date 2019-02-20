Звезда «Дальнобойщиков» и «Солдат» попытался прогнать проституток и был избит

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Российского актера Виталия Абдулова избили на севере Москвы в ночь на 20 февраля. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Отмечается, что конфликт якобы возник из-за того, что артист попытался выгнать из подъезда проституток. Подробности инцидента пока неизвестны.

Абдулов был госпитализирован. У него диагностировали ушибы мягких тканей головы. По информации телеканала, в крови артиста якобы был обнаружен алкоголь.

48-летний Виталий Абдулов наиболее известен российским зрителям по сериалу «Солдаты», в котором он сыграл старшего сержанта Евсеева. Артист также снялся в сериалах «Дальнобойщики», «Кадетство», «Каменская» и «Ранетки». Помимо этого, Абдулов появился в фильмах «Антикиллер-2», «Превосходство Борна», «Жила-была одна баба» и «Параграф 78».

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